Giovanili: Il TC Città dei Templi sbanca Gela

Si è chiusa, domenica 12 marzo, la 4^ prova del campionato regionale Under 12 e 14. Una settimana da incorniciare per il vivaio del TC Città dei Templi che porta a casa 2 vittorie significative. Under 12 Mattia Gucciardo vince il torneo battendo in finale il beniamino di casa, figlio del maestro Raffaele Giudice, Salvatore con il punteggio di 6-3 7-5. Una finale giocata brillantemente da Mattia Gucciardo che, oltre a sfoggiare tecnica e tattica di alto livello, è rimasto solido psicologicamente, dal 3-3 del secondo set in poi, evitando distrazioni e pressioni tipiche di una finale senza esclusione di colpi. Mattia Gucciardo, che vince il secondo torneo di fila, riconferma il primo posto dell’attuale classifica siciliana under 12 maschile ponendo solide basi per un futuro brillante. Nell’under 14 maschile primo successo stagionale per Filippo Montalto. Filippo, già campione regionale siciliano under 12 maschile nella stagione 2022, ha dimostrato la sua vera natura di giocatore “imprevedibile” a tutto campo per i suoi avversari. Il suo atletismo unito alla tecnica, deliziano i presenti fino all’ultimo punto con giocate acrobatiche. Montalto vince il torneo battendo 6-3 6-3 Licciardello Davide del TC Fiumefreddo (CT). I complimenti del presidente e maestro Alessandro Platania che punta molto sul vivaio del proprio club. I due giovani tennisti emergenti sono allenati e seguiti, da sempre, dal direttore tecnico della scuola tennis del TC Città dei Templi maestro nazionale Giancarlo Giuliana.