Nella notte tra giovedì e venerdì aveva investito due giovani immigrati che viaggiavano su un monopattino lungo la strada statale 115, tra Villaggio Mosè e Palma di Montechiaro. Dopo l’impatto non si era fermato e aveva proseguito la corsa senza prestare soccorso.

Un cinquantenne di Palma di Montechiaro si è presentato nelle scorse ore alla caserma dei carabinieri della Stazione di Villaggio Mosè.

L’uomo ha fatto notare, prima ai militari poi anche agli agenti della polizia Stradale di Agrigento che si stanno occupando delle indagini, che la sua auto, una Mercedes, aveva dei danni compatibili con l’incidente. Il cinquantenne è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali.

I due giovani, dopo l’impatto, sono stati trasferiti in ospedale con fratture e traumi sparsi. Gli accertamenti della polizia stradale vanno avanti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

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