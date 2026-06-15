Giovani talenti agrigentini brillano in Croazia: doppio successo per la SSD Phoenix al Fazana Brioni Kup

C’è anche un po’ di Agrigento tra i protagonisti del Fazana Brioni Kup, prestigioso torneo internazionale di calcio giovanile disputato in Croazia dall’11 al 14 giugno e giunto alla sua undicesima edizione. Alla manifestazione hanno preso parte squadre provenienti da Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca e San Marino, dando vita a una competizione di alto livello dedicata ai giovani talenti del calcio europeo.

Tra i protagonisti della spedizione della SSD Phoenix figuravano quattro giovani calciatori agrigentini della categoria Under 11 (nati nel 2015): Samuele Annaro, Alberto Cuttitta, Andrea Fuschino e Matteo Spataro.

I quattro atleti hanno indossato la maglia della rappresentativa nazionale della SSD Phoenix, formazione allestita da Francesco Filippazzo e composta da giovani promesse provenienti dall’Emilia-Romagna e dalla Sicilia.

Il cammino della squadra è stato esaltante. Dopo aver chiuso il girone al secondo posto, la SSD Phoenix ha conquistato l’accesso alla fase finale, superando la semifinale con il punteggio di 4-3 e dominando poi la finale con un netto 4-0 contro gli sloveni della SD NK Ljubljana, laureandosi campione del torneo.

A guidare i giovani talenti in panchina sono stati Massimiliano Spataro e il team manager Francesco Filippazzo.

Per gli Under 11 si è trattato di un’esperienza di grande valore, non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano, grazie al confronto con realtà calcistiche internazionali e alla possibilità di vivere un’importante esperienza di crescita.

Le soddisfazioni per la SSD Phoenix non si sono fermate qui. Anche la formazione Under 12 ha conquistato il primo posto nella propria categoria, superando ai calci di rigore per 3-2 la CBS Scuola Calcio Torino.

Tra i protagonisti del successo anche altri giovani agrigentini: Matteo D’Amico, autore del gol decisivo in semifinale, Francesco Di Blasi, che ha realizzato il rigore della vittoria nella finale, oltre a Daniele Guarraci e Salvatore Infantino.

Un doppio trionfo che riempie d’orgoglio il territorio agrigentino e premia il talento, l’impegno e la passione di questi giovani calciatori, capaci di portare in alto il nome di Agrigento in un importante palcoscenico sportivo internazionale.

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