Clara e Giovanna, il giorno del sì: ad Agrigento l’amore vince su tutto

Un bouquet stretto tra le mani, gli occhi lucidi per l’emozione e la consapevolezza di vivere uno dei giorni più importanti della loro vita. Ad Agrigento, Clara, 34 anni, e Giovanna, 30 anni, hanno pronunciato il loro sì, coronando un sogno costruito giorno dopo giorno e condiviso con familiari e amici.

La cerimonia di unione civile si è svolta a Palazzo dei Giganti ed è stata celebrata da Elisabetta Ciulla, Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Agrigento, che in nome della legge ha dichiarato unite civilmente Clara Concetta Messina e Giovanna Gazzitano. Al termine del rito non è mancata la foto istituzionale con il neo sindaco di Agrigento Michele Sodano, che ha rivolto i propri auguri alla coppia.

Entrambe impiegate nel settore commerciale e residenti ad Agrigento, Clara e Giovanna hanno scelto di ufficializzare il loro legame davanti alle persone più care. Una storia d’amore che oggi trova il suo compimento in un progetto di vita condiviso. Clara è già mamma di un figlio nato da una precedente relazione e la giornata di festa ha rappresentato anche un momento importante per la famiglia che le due donne stanno costruendo insieme.

Sorrisi, abbracci e tanta emozione hanno accompagnato ogni fase della cerimonia. Le fotografie scattate nella sala del Comune raccontano meglio di qualsiasi parola la felicità delle protagoniste, al centro di una giornata che resterà impressa nei loro ricordi e in quelli di chi ha avuto la fortuna di condividerla.

Per Clara e Giovanna si apre adesso un nuovo capitolo, fatto di progetti, sogni e quotidianità da vivere insieme, con la stessa complicità che le ha condotte fino a questo giorno speciale.

Clara e Giovanna posano con il sindaco

Il giorno del sì. Clara e Giovanna mostrano con orgoglio l’atto della loro unione civile nel cortile di Palazzo dei Giganti, ad Agrigento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp