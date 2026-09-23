Giovani, territorio, partecipazione e nuove proposte per le comunità locali. Sono questi i punti attorno ai quali intende sviluppare la propria attività l’associazione Giovani Idee, che sabato 19 settembre ha tenuto il primo incontro programmatico con i propri componenti.

«Abbiamo tracciato gli obiettivi e le attività che la nostra organizzazione si propone di realizzare – spiega il promotore dell’iniziativa Luca Iacolino –. Abbiamo l’intenzione di portare idee e progetti in ogni comune della provincia di Agrigento, per stimolare, attraverso azioni e istanze, le amministrazioni comunali».

L’associazione riunisce un gruppo eterogeneo composto da lavoratori, studenti, professionisti, operatori economici e persone impegnate nel sociale, con l’obiettivo di valorizzare anche il patrimonio culturale e storico del territorio e, più in generale, della Sicilia.

«Giovani Idee intende costruire ponti tra generazioni, istituzioni, agenzie formative e realtà sociali, favorendo nuove opportunità e una cittadinanza attiva e responsabile. Il nostro impegno – prosegue Iacolino – si fonda sulla convinzione che ogni giovane possieda un’idea capace di lasciare un segno e che, quando le idee si incontrano, possano diventare energia, cambiamento e concretezza».

L’obiettivo è creare un vero e proprio laboratorio di proposte e partecipazione. «Il nostro è un luogo dove regnano entusiasmo, voglia di fare e progettualità, una comunità in cammino che crede nella forza delle persone, nella bellezza della partecipazione e nella possibilità di costruire insieme un futuro migliore per la nostra terra».

Iacolino sottolinea anche la natura volontaristica dell’iniziativa: «Non c’è un libro paga destinato ai soci: custodiamo valori di solidarietà e altruismo, il rispetto per la comunità e il sostegno ai più fragili e bisognosi».

Nei prossimi giorni saranno definiti ruoli e responsabilità all’interno dell’associazione, che punta a collaborare anche con le realtà del Terzo settore per elaborare proposte e iniziative finalizzate al miglioramento dei servizi e alla valorizzazione del territorio.

L’associazione ha sede ad Agrigento ed è presente sui social attraverso le proprie pagine Facebook e Instagram.

Promotore dell’iniziativa è Luca Iacolino, 30 anni, laureato in Giurisprudenza e funzionario dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Lavora nello staff della Direzione generale, occupandosi di controllo di gestione, e ha conseguito diversi master nell’ambito del management e dell’organizzazione aziendale nel Servizio sanitario nazionale.

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