Nella Chiesa di San Giuseppe in via Atenea, i finanzieri di Agrigento hanno festeggiato il Santo Patrono della Guardia di finanza, San Matteo Apostolo ed Evangelista. Accolte dal comandante provinciale, col. Gabriele Baron, sono intervenute all’evento le massime Autorità istituzionali del territorio agrigentino, i vertici dell’Autorità giudiziaria, delle Forze di Polizia e degli Uffici Finanziari, che hanno condiviso il significativo momento spirituale con una folta rappresentanza di militari, di ogni ordine e grado, in servizio presso tutti i reparti del Corpo insistenti sulla provincia, i delegati delle Associazione professionali a carattere sindacale nonché gli appartenenti all’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

A presiedere la solenne celebrazione è intervenuto l’arcivescovo metropolita di Agrigento, Alessandro Damiano che, nel corso dell’omelia, ha rivolto un pensiero alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza, quotidianamente impegnati nell’esercitare una delicata missione dedicata al presidio della sicurezza economico-finanziaria, operando per il bene della collettività, in costante sinergia con i colleghi delle consorelle Forze dell’ordine.

È dal 1934 che, con breve pontificio di Papa Pio XI, San Matteo – esattore delle tasse prima della vocazione – è stato proclamato patrono delle Fiamme Gialle d’Italia, con l’auspicio che tutti gli appartenenti al Corpo, sulla base del suo esempio, uniscano l’esercizio del dovere verso lo Stato con la fedele devozione a Cristo. Al termine della Santa Messa, il comandante provinciale ha rivolto espressioni di sincera riconoscenza all’arcivescovo di Agrigento, per l’attenzione rinnovata anche in questa occasione ai Finanzieri e per l’alto onore concesso presiedendo, in prima persona, la commemorazione del Patrono.

Il colonnello Gabriele Baron, oltre a ringraziare le Autorità intervenute, ha indirizzato il proprio plauso a tutti i militari del Corpo di Agrigento, in servizio e in congedo, per il generoso contributo diuturnamente offerto a tutela della libertà economiche, della sicurezza e della trasparenza.

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