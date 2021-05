Giovane reagisce a rapina, e viene ferito con una coltellata

E’ stato avvicinato da un giovane in bicicletta che puntandogli contro un coltello, gli ha intimato di consegnargli tutto quello che aveva in tasca, dal portafogli al telefonino. Vittima della tentata rapina, avvenuta nella notte di domenica, è stato un ventenne della provincia di Agrigento. Il ragazzo ha provato a reagire, e per tutta risposta il delinquente gli ha sferrato una coltellata ad un braccio.

Questo ha raccontato, e denunciato il ventenne agli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. L’episodio sarebbe avvenuto, nei pressi del lungomare Falcone Borsellino, a San Leone. Il ferito è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici gli hanno medicato la ferita, applicandogli diversi punti di sutura.

I poliziotti hanno avviato subito le verifiche e le indagini. Ci sarebbero molti particolari ancora da chiarire, ma il giovane ancora ieri era in stato di choc.