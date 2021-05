Furto al mercatino, “manolesta” ruba cellulare ad una donna

Ha allungato la mano è riuscito ad impossessarsi di un telefono cellulare, per poi allontanarsi indisturbato dalla zona. Vittima del furto una 43enne residente a Canicattì. La donna si trovava al mercatino settimanale che si svolge in via Carlo Alberto, a fare delle compere. Mentre era intenta a guardare delle tende in una bancarella, si è sentita spingere da dietro, e voltatasi si è accorta di un ragazzo allontanatosi a passo veloce.

Ha controllato nella borsa e, da lì a pochi attimi, ha fatto la scoperta che era sparito il telefonino, un Samsung Note 10, del valore di 500 euro. La vittima ha denunciato l’accaduto ai poliziotti del Commissariato di Canicattì, che hanno avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori le immagini di alcune telecamere collocate, poco lontano, nella speranza che possano avere ripreso qualcosa di utile, per risalire all’autore del furto.