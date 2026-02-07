Una giovane mamma di soli 33 anni, la messinese Caterina Pispicia, ha partorito la sua undicesima figlia. La nascita è avvenuta alle 19.23 di giovedì presso l’Unità operativa di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale Papardo di Messina diretta da Nello Caudullo.

La piccola sta bene e pesa 3.140 kg. La donna ha avuto undici figli in meno di diciassette anni, il primo parto risale infatti al primo giugno del 2009. A casa le aspettano il marito papà Giovanni, 36 anni, e i dieci fratelli della neonata, otto maschi e due femmine.

