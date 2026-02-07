E’ un vero e proprio dramma quello che si è consumato nel primo pomeriggio di sabato a Maddalusa a poche decine di metri dal mare di San Leone. Un ragazzo di appena 19 anni si è tolto la vita. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe chiuso in casa e avrebbe aperto le bombole del gas.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti, i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118. Per il ragazzo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Non si conoscono i motivi che l’hanno spinto all’estremo gesto.

