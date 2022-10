Giovane ferito finisce in ospedale. Forse è coinvolto nella rissa di via San Francesco

Il collegamento alla rissa di via San Francesco appare quasi scontato. Un ventiduenne della Guinea, residente ad Agrigento, nelle ore notturne tra sabato e domenica scorse s’è presentato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, con una ferita alla spalla. Ai medici ha raccontato d’essere stato aggredito in centro città.

I sanitari, dopo avergli diagnosticato una ferita lacero contusa alla spalla destra, guaribile in circa 10 giorni, lo hanno dimesso. La segnalazione è stata già inoltrata alla polizia di Stato, che adesso dovrà occuparsi delle indagini, per accertare dove, come e quando l’immigrato è stato aggredito.

Il giovane potrebbe essere stato coinvolto nella rissa scoppiata sabato notte in via San Francesco. Sul posto, quella notte, sono accorsi i poliziotti, dopo la segnalazione di una zuffa scoppiata fra giovani agrigentini, ed extracomunitari, per questioni di droga e spaccio. Gli agenti non trovarono nessuno.