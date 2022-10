Anziana scippata della borsa contenente ben 1.600 euro

Due delinquenti hanno scippato la borsa che una pensionata ottantunenne teneva in spalla. All’interno dell’accessorio c’erano ben 1.600 euro. E’ accaduto in via Orazio, a pochi dalla via Atenea, in pieno centro storico di Agrigento. L’ottantunenne, per fortuna, è rimasta illesa, anche se la paura è stata tanta. Poco dopo, ancora scossa, ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri.

Sono state avviate le indagini, con il coordinamento della Procura della Repubblica. I militari dell’Arma hanno già controllato l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza pubbliche o private collocate in tutta la zona, e non è escluso che possano arrivare all’identificazione dei balordi.