Giovane difensore licatese approda in serie A

Il giovane difensore licatese Giuseppe Filì, 18 anni, approda all’Empoli neopromossa in serie A.

Filì , dopo essere stato ingaggiato dal Milan, ha firmato con l’Empoli. È cresciuto nella scuola calcio della Santa Sofia Licata. La società licatese lo ha ceduto al Trapani dove è diventato subito protagonista della formazione primavera per poi passare nella rosa della prima squadra. A piu’ riprese è stato convocato per la formazione maggiore che ha disputato la serie B poi il grande salto in serie A in uno dei club che hanno fatto la storia del calcio il Milan. “Orgoglioso-commenta il deputato Carmelo Pullara-del cammino di Giuseppe Filì nel mondo del calcio. A questo giovane talento rivolgo i miei migliori auguri “