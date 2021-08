Due giovani talenti al centro per la Seap Dalli Cardillo Aragona

Entra nel vivo il mercato di rafforzamento della Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona che parteciperà al prossimo campionato di Serie A2, girone A. Dopo le riconferme di atlete del calibro di Serena Moneta (capitano – schiacciatrice), Valeria Caracuta (palleggiatrice), Sara Stival (opposto), Federica Vittorio (libero), Fabiola Ruffa (libero), e l’ingaggio del bravo ed esperto allenatore Stefano Micoli, della centrale Benedetta Cometti e dell’opposto/schiacciatrice Irene Zonta, la società è lieta di annunciare l’arrivo di altre due centrali di cui si parla un gran bene. Si tratta di Alessia Bisegna e Michela Negri, due giovani che rappresentano delle vere e proprie scommesse.

La romana Alessia Bisegna classe 2003, alta 183 centimetri, ex Green Warriors Sassuolo in Serie B2, nonostante la giovane età ha girato l’Italia in lungo e largo. È cresciuta nelle giovanili del Volleyrò Casal de Pazzi Roma, una delle migliori scuole di pallavolo italiane, dove ha vinto lo scudetto Under 16 e il Trofeo delle Regioni con la rappresentativa del Lazio. Successivamente ha giocato a Jesolo in Serie B2 e negli ultimi due anni ha indossato la maglia del Sassuolo conquistando il terzo posto alle finali nazionale Under 19 ad Agropoli. Nella stagione 2020/2021 Alessia Bisegna si è allenata con la prima squadra del Green Warriors Sassuolo ed è stata spesso convocata per la gare dei campionato di Serie A2. Ecco le sue prime parole da neo giocatrice della Seap Dalli Cardillo Aragona: “Sono molto felice per l’opportunità che la Società mi ha dato di iniziare questo percorso con la Seap Dalli Cardillo Aragona. Per me giocare in A2 è una grande occasione. Sono giovane ma ho tanta voglia di crescere e l’Aragona è senza dubbio un’ottima vetrina per me. Non vedo l’ora di conoscere la nuova realtà e mando un saluto particolare a tutti i tifosi sperando di potermi fare apprezzare. Da romana posso solo dire “Dajje Aragona!!!”.

Michela Negri, nata a Milano nel 2003, ex Vero Volley Base ALD Monza nel campionato nazionale di Serie B2. Ha iniziato a giocare in uno dei più importanti settori giovanili d’Italia, la Vero Volley Monza mettendosi subito in evidenza per impegno, sacrificio e tanta passione in tutte le squadre Under. Michela Negri è un talento della pallavolo italiana, molto abile nel fondamentale del muro, grazie a stazza e doti tecniche. La nuova centrale della Seap Dalli Cardillo Aragona afferma: “Ora che le giovanili sono concluse, ho scelto la Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona perché ho percepito un grande entusiasmo da parte di tutto lo staff e del presidente Nino Di Giacomo nel voler affrontare questa nuova avventura in serie A2. Per me è la prima volta in Sicilia, lontano da casa, ma sono sicura che troverò un ambiente accogliente e caloroso. Ho tanta voglia di crescere tecnicamente e migliorarmi sempre più per poter affrontare sfide sempre più importanti. Non vedo l’ora di conoscere tutto lo staff e le mie nuove compagne di squadra. Ci vediamo presto ad Aragona!”.