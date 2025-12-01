Un diciassettenne agrigentino è stato aggredito in strada da un gruppo composto da almeno quattro ragazzi per motivi ancora da chiarire. Il brutto episodio si è verificato intorno alle 2 della notte tra sabato e domenica in via Gioeni ad Agrigento. Il giovane è stato colpito con calci e pugni, mentre si trovava in compagnia di una sua coetanea, ma ha rifiutato l’assistenza dei sanitari. Ha riportato diversi traumi, tra cui una contusione a un occhio. Gli aggressori si sono fermati alla vista in lontananza dell’arrivo di poliziotti, carabinieri e finanzieri impegnati nell’attività di servizio nei luoghi della movida. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare gli autori dell’aggressione. Leggi anche: La movida che fa paura

