Solare, autentica e con uno sguardo che racconta la vita: si chiama Federica Consagra, ha 27 anni ed è la protagonista della rubrica di moda e bellezza di dicembre 2025 firmata AgrigentoOggi.

Originaria di Licata, vive da alcuni anni a Raffadali, dove ha costruito la sua quotidianità insieme ai suoi due splendidi bambini, che rappresentano la sua più grande gioia.

Di professione operatore socio-sanitario, oggi lavora come cameriera, portando con sé la sua naturale empatia e quella gentilezza che la rendono speciale.

Federica è una donna che ama la vita, anche quando non è facile. Una forza tranquilla, capace di affrontare ogni giorno con il sorriso e con la leggerezza di chi sa trasformare le sfide in rinascita.

Amante della moda e dello shopping, riesce a esprimere attraverso il suo stile la propria creatività e la voglia di sentirsi sempre a proprio agio, libera e vera.

Negli scatti firmati da Attila Mano, realizzati tra le luminarie del centro di Agrigento, Federica brilla tra le luci natalizie, simbolo di una bellezza semplice, sincera e piena di calore umano. Federica Consagra è la luce di dicembre, quella che illumina le strade, ma anche i cuori.

