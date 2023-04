Giovane agrigentino muore in Giordania dopo un volo di 30 metri

Era di Racalmuto e si chiamava Andrea Sferrazza, il 30enne che ieri sera è morto in Giordania, in seguito ad un incidente nell’area archeologica di Petra. Andrea, che con la famiglia abitava a Torino, si era trasferito da due anni a Londra. Il giovane è deceduto cadendo per una trentina di metri da un sentiero che pare fosse chiuso al transito. Era in Giordania da solo. La polizia ha aperto un’indagine, ed è stata disposta l’autopsia per chiarire la dinamica dei fatti. L’Ambasciata italiana in Giordania ha subito contattato i familiari che si sono attivati per raggiungere il paese in Medio Oriente. Il papà del giovane turista è nato a Racalmuto, si chiama Roberto Sferrazza ed è un artigiano che dal paese di Leonardo Sciascia si era trasferito, per opportunità di lavoro a Moncalieri nel Torinese.