“Giorno del ricordo” delle foibe , cerimonia in Prefettura

Oggi, 10 febbraio, ricorre il “Giorno della Memoria”, istituito nel marzo del 2004 per commemorare le vittime delle foibe, l’esodo dei cittadini italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e la complessa vicenda del confine orientale italiano. L’emergenza epidemiologica in atto ha comportato una forte limitazione delle iniziative per rendere omaggio alle vittime di quel tragico periodo della storia. Questa mattina, il Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha consegnato il diploma e la medaglia di riconoscimento conferita dal Presidente della Repubblica a Salvatore GARLISI, nipote del defunto Angelo, cittadino originario del Comune di Canicattì. Dalle testimonianze acquisite dal nipote, il Angelo ,dopo tre anni di servizio prestato nell’Arma dei reali Carabinieri, era stato assunto in Polizia nel febbraio del 1926. Dopo il corso frequentato a Roma, venne trasferito a Bari, Vercelli e infine a Trieste. Il 17 maggio del 1945 venne catturato dai partigiani jugoslavi a Trieste e deportato.

Alla cerimonia di consegna che, al fine di assicurare il pieno rispetto delle misure di cautela, si è svolta in forma molto ristretta, ha partecipato il Sindaco del Comune di Canicattì. Nell’occasione il Prefetto ha sottolineato la rilevanza della ricorrenza che sancisce un riconoscimento di un capitolo molto doloroso della storia del nostro Paese per molto tempo caduto nell’oblio. Soffermarsi sul passato costituisce non solo un doveroso omaggio alle vittime di una tragedia ma occasione per conservarne la memoria fra le giovani generazioni affinchè possano evitare il ripetersi di quei tragici eventi. Il Prefetto ha concluso la breve cerimonia con un ringraziamento alla scuola che nonostante la pandemia continua a tenere accesi i riflettori su tali eventi commemorativi con iniziative legate a questa giornata attraverso mezzi di comunicazione diversi.