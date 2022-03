Giornata nazionale dei disturbi dell’alimentazione, il Palazzo Comunale di Aragona si illumina di lilla

In occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione questa sera , martedì 15 marzo, il Palazzo Comunale di Aragona si colorerà di lilla. Anche il Comune di Aragona aderisce a questa importante giornata sostenuta dall’ANCI, che ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione nei confronti di questi disturbi sempre più frequenti. “L’emergenza scatenata dalla pandemia non è finita e sono in aumento i casi di anoressia, bulimia e binge eating disorder che si verificano in persone sempre più giovani – sottolinea il Sindaco Giuseppe Pendolino – disturbi che possono colpire chiunque, indipendentemente da genere, orientamento sessuale, età, peso, etnia, religione. È importante quindi continuare a sensibilizzare ed informare in merito ad una malattia che richiede, per la sua gravità e diffusione, un intervento professionale il più tempestivo possibile”. Dedicare una giornata-evento ai Disturbi del Comportamento Alimentare significa aumentare l’attenzione della popolazione italiana attorno a queste patologie che utilizzano il corpo come mezzo per comunicare un disagio ben più profondo. “Aderiamo alla giornata di sensibilizzazione, molto importante per la salute dei cittadini diffondendo su questo tema maggiore consapevolezza – afferma l’assessore alle Politiche Sociali Stefania Di Giacomo Pepe – in quanto è fondamentale anche in questo periodo così concitato, non lasciare mai indietro nessuno, soprattutto coloro che sono affetti da questi disturbi così delicati da affrontare sia dal punto di vista fisico sia psicologico”. “Questa giornata serve a supportare le famiglie e chi giorno dopo giorno coraggiosamente continua a lottare per la Vita, con tutte le proprie forze, per riconquistare la libertà di essere se stesso, senza arrendersi mai – dice l’assessore Di Giacomo. Serve a toccare cuori, colorando quelle giornate più buie da un colore vivace. Serve a dare speranza, perché è fondamentale ricordare che “Nessuno sceglie di ammalarsi, ma di guarire sì”.