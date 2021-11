Giornata Mondiale vittime della strada: iniziative ad Agrigento

Nella terza domenica di novembre ricorre la Giornata Mondiale ONU del Ricordo delle Vittime della Strada, sorta per volontà dellaFEVR (Federazione Europea delle Vittime della Strada) di cui l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada fa parte. Anche ad Agrigento saranno ricordate le vittime della strada. Il 21 novembre prossimo alle 10 verrà posta una corona di fiori nella Pietra Monumentale a loro dedicata, a Villa Bonfiglio, ad Agrigento.

Alle 11.30 si svolgerà una celebrazione eucaristica , nella Chiesa S.Gregorio, In via Cavaleri Magazzeni, Agrigento, alla quale presenzieranno rappresentanti delle Istituzioni Civili e delle Forze dell’Ordine.

La sera del 21 novembre , in onore del ricordo di tutte le Vittime della Strada, l’amministrazione comunale ha permesso l’accensione del Monumento delle Case troglodite di Agrigento che per quella sera saranno illuminate di rosso a simboleggiare tutto il sangue versato sulle strade.