L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento partecipa il prossimo 4 febbraio alla ricorrenza della Giornata mondiale contro il cancro promossa dall’“Union for International Cancer Control” (Uicc) e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), finalizzata ad aumentare la consapevolezza della popolazione nei confronti delle attività di prevenzione contro i tumori. Diverse le attività promosse dall’Unità operativa Centro gestionale screening in collaborazione, per i diversi ambiti, con le Unità operative Consultori familiari, screening mammella e screening colon retto: lo staff del Centro gestionale screening sarà presente, insieme con l’Associazione “Amico” onlus di Agrigento, presso la hall dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dalle ore 9 alle ore 13.

Sarà possibile prenotare ed eseguire gratuitamente la mammografia presso il servizio di Diagnostica senologica, per le donne di età compresa 50-69 anni (screening del tumore della mammella); potrà prenotare anche il Pap test per le donne di età compresa 25-29 anni o l’Hpv Dna test per le donne di età compresa 30-64 anni (screening del tumore della cervice uterina) ed ancora si potrà ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, per le donne e gli uomini di età compresa 50-69 anni (screening del tumore del colon retto). Inoltre, presso i servizi di Radiologia del PO di Agrigento, Casa della Comunità di Agrigento (Poliambulatorio), Poliambulatorio di Canicattì, PO di Licata e PO di Sciacca si accederà senza prenotazione per eseguire la Mammografia, per le donne di età compresa 50 – 69 anni, dalle ore 8 alle 19.

Nei consultori familiari della provincia di Agrigento, dalle ore 9 alle ore 13 sarà infine possibile prenotare e/o eseguire gratuitamente il Pap test per le donne di età compresa 25-29 anni o l’Hpv Dna test per le donne di età compresa 30-64 anni (screening del tumore della cervice uterina); ed ancora sarà possibile ritirare il Kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, per le donne e gli uomini di età compresa 50-69 anni. La dottoressa Angela Matina, responsabile dell’Unità operativa Centro gestionale screening, ricorda che lo slogan degli screening anno 2026 è “iononperdotempo”, che la prevenzione può salvare la vita e, con l’impegno di istituzioni, operatori sanitari e cittadini, si può fare la differenza nella lotta contro il cancro. A margine dell’iniziativa, la onlus “Amico” donerà alcune piantine di ficus ai pazienti del reparto di oncologia di Agrigento e alle donne che prenoteranno una mammografia.

