La Cassa Edile Agrigentina aderisce a EdilApp, l’innovativa applicazione digitale che segna un importante passo avanti nel processo di modernizzazione dei servizi offerti ai lavoratori del settore edile. Grazie a questo software, liberamente scaricabile sia per Android che per Iphone, la Cassa rafforza il proprio impegno a favore della trasparenza, dell’efficienza e della vicinanza concreta ai lavoratori, mettendo a disposizione uno strumento semplice, intuitivo e accessibile direttamente dal proprio smartphone.

Attraverso EdilApp, il lavoratore potrà infatti aggiornare in autonomia i propri dati anagrafici; verificare in tempo reale le ore denunciate; controllare i pagamenti ricevuti; visualizzare le quote versate al fondo Prevedi; verificare i periodi di malattia e di infortunio; ricevere comunicazioni ufficiali dalla Cassa Edile; dialogare direttamente con la Cassa tramite chat dedicata; scaricare il CU (Certificato Unico) necessario per la denuncia dei redditi.

“L’adozione di EdilApp – commenta il presidente di Ceama Carmelo Salamone – rappresenta un ulteriore e concreto passo verso una Cassa Edile sempre più digitale, moderna e orientata ai bisogni dei lavoratori, capace di semplificare le procedure e migliorare l’accesso alle informazioni. Crediamo fortemente nel valore della trasparenza anche per creare sempre più un rapporto di fiducia da parte degli iscritti”.

Le informazioni e il link diretto per scaricare l’app sono disponibili sul sito online della cassa edile https://www.cassaedile.ag.it/edilapp/

