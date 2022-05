Giornata internazionale dell’infermiere, Marco Cavallaro: “Politica si ricordi di loro sempre e non solo oggi”

Oggi 12 maggio ricorre la giornata internazionale dell’infermiere, questo l’intervento del responsabile provinciale del Dipartimento Sanità di Fratelli d’Italia, Marco Cavallaro. “In occasione della giornata internazionale dell’infermiere è doveroso ricordare il lavoro fondamentale che questo professionista svolge quotidianamente per ciascuno di noi, un lavoro che, durante la pandemia, ha portato tanti di loro sacrificare la propria vita. Bisognerebbe ricordarsi degli infermieri sempre e non soltanto in questi casi straordinari, per tal motivo chi, come noi, fa attività politica, dovrebbe impegnarsi concretamente per migliorare le loro condizioni di lavoro e di tutti gli operatori sanitari, anche e soprattutto per assicurare, conseguentemente, la migliore assistenza sanitaria possibile alle persone più fragili. Non mi resta che dire a nome mio, e di Fratelli d’Italia, un sincero grazie a tutti gli infermieri”.