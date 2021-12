<L’Archivio di Stato di Agrigento, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre 2021, propone un nuovo percorso finalizzato ad implementare accessibilità e partecipazione, con azioni specifiche riferite alle disabilità sensoriali. L’ evento “Carte senza barriere. Scoprire la documentazione notarile tra esperienze e percorsi multisensoriali”,fruibile dalle 10:30 alle 17:30 nella sede dell’Istituto , in Via Mazzini 185, ad Agrigento , nel rispetto del protocollo di sicurezza vigente, è un’occasione per conoscere la documentazione notarile attraverso percorsi di comunicazione integrata e con esperienze laboratoriali finalizzate ad approfondire alcuni aspetti del documento antico. Il progetto si inserisce tra le attività proposte per la IX Edizione della Biennale Arteinsieme – Cultura e culture senza barriere promossa dal Museo Tattile Statale Omero di Ancona e TACTUS Centro per le Arti Contemporanee, la Multisensorialità e l’Intercultura, in collaborazione con la Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali – Servizio I, Ufficio Studi – Centro per i servizi educativi (Sed), la Direzione Generale Musei – Servizio II – Sistema Museale nazionale e la Direzione Generale Creatività Contemporanea.