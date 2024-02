La giornalista televisiva e scrittrice affronterà temi scottanti legati alla giustizia sociale e ai diritti umani

Nell’ambito della celebrazione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, l’8 marzo, Agrigento accoglierà la rinomata giornalista televisiva e autrice Carmen Lasorella presso il Liceo Classico e Musicale Empedocle. La visita sarà l’occasione per presentare il suo ultimo romanzo intitolato “Vera e gli schiavi del terzo millennio” agli studenti dell’istituto, sotto la direzione di Marika Helga Gatto.

L’incontro, programmato per le 9:30 presso l’aula magna della scuola, costituirà un momento fondamentale per gli studenti coinvolti nei progetti “Incontro con l’autore” e “Progetto giornalismo”. Lasorella, nota per essere una delle conduttrici storiche dei telegiornali Rai, affronterà tematiche rilevanti e attuali, ponendo al centro del dibattito i contenuti del suo ultimo libro.

Il romanzo di Lasorella si concentra sul “calvario di un’umanità vulnerabile ed abusata, quella dei migranti, nell’impegno per la giustizia contro i colletti bianchi collusi e le mafie”. Attraverso la narrazione avvincente e incisiva, l’autrice porta alla luce verità scomode e spesso trascurate, evidenziando le sfide e le ingiustizie affrontate da coloro che lottano per una vita dignitosa e per i diritti fondamentali.

La vasta esperienza di Lasorella come reporter in zone di conflitto e crisi in tutto il mondo, dalla Somalia al Rwanda, dal Medio Oriente al Libano e ad Hong Kong, conferisce al suo lavoro una profondità e una sensibilità uniche. Attraverso la pagina scritta, continua a dare voce a chi è marginalizzato e a stimolare la riflessione sulla condizione umana e sulle questioni sociali più urgenti.

L’incontro promette di essere un momento significativo di dialogo e riflessione, offrendo agli studenti un’opportunità unica di confrontarsi con tematiche cruciali e di essere ispirati dall’impegno e dalla passione di Carmen Lasorella nel cercare la verità e la giustizia nel mondo contemporaneo.