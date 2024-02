Assessore Ciulla presente all’evento per lo sviluppo culturale delle città italiane.

Condividere e mettere a sistema informazioni e strumenti per la costruzione di nuove strategie di sviluppo del territorio su base culturale. Questo ‘obiettivo di “Cantiere Città. Opportunità e networking”, due giornate di studio e confronto in programma oggi e domani 1 marzo a Roma.

Si tiene a Roma “Cantiere Città. Opportunità e networking”, un evento mirato a promuovere lo scambio di informazioni e strumenti tra le città finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura. Tra i partecipanti, spicca la presenza dell’assessore alla cultura del Comune di Agrigento, Costantino Ciulla.

L’incontro, promosso dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, riunisce rappresentanti delle città che hanno preso parte alla prima e alla seconda edizione di Cantiere Città. Tra queste, Ascoli Piceno, Chioggia, Grosseto, Mesagne, Sestri Levante, Siracusa, l’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, Vicenza e Pesaro, già insignita del titolo di Capitale italiana della cultura 2024, e le città candidate per il 2025: Aosta, Assisi, Asti, Monte Sant’Angelo, Orvieto, Pescina, Roccasecca, Spoleto e appunto Agrigento.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per lo sviluppo di sinergie e collaborazioni tra le città partecipanti, con l’obiettivo di mettere la cultura al centro di strategie di crescita comune. La giornata si apre con i saluti istituzionali dei dirigenti del Ministero della Cultura e della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, seguiti da un’introduzione ai lavori.

Durante la prima giornata, gli esperti si confrontano con i rappresentanti delle città su tematiche cruciali, tra cui finanziamenti per lo sviluppo territoriale, formazione e competenze digitali nel settore culturale, e le opportunità offerte dalla legislazione nazionale.

La seconda giornata prevede tavoli tematici dedicati a festival, residenze artistiche e progetti basati su reti territoriali, con l’obiettivo di condividere esperienze e competenze per la realizzazione di progetti culturali locali sostenibili nel tempo.

L’iniziativa si propone di fornire strumenti e stimoli per una visione integrata e partecipata dello sviluppo culturale delle città italiane, promuovendo la valorizzazione del patrimonio e delle tradizioni locali come risorse per una crescita inclusiva e sostenibile.