Organizzare una giornata al mare significa molto più che infilare costume e asciugamano in una borsa. Per vivere una giornata all’insegna del relax, del comfort e della sicurezza è importante avere con se tutto l’occorrente ed evitare di dimenticare oggetti essenziali che potrebbero fare la differenza. Dal necessario per proteggersi dal sole agli accessori tecnologici, fino ai piccoli comfort personali, ecco una guida completa su cosa portare con sé per trascorrere una perfetta giornata in spiaggia.

La borsa da spiaggia

La scelta della borsa è fondamentale; è preferibile scegliere un modello capiente, resistente all’acqua e facile da pulire, con diversi scomparti per organizzare al meglio gli oggetti.

Organizzarla bene permette di trovare rapidamente ciò che serve senza dover svuotare tutto il contenuto. Le borse in tessuto impermeabile o in materiali sintetici sono particolarmente indicate perché resistono alla sabbia e all’umidità.

Costume, asciugamani e cambio asciutto

Può sembrare scontato, ma avere un cambio completo è sempre una buona idea. Oltre al costume indossato, è consigliabile portarne un secondo, soprattutto se si prevede di rimanere in spiaggia fino a sera. Nella borsa non dovrebbero mai mancare un telo mare ampio, un asciugamano aggiuntivo, biancheria pulita e un cambio di vestiti leggeri. Indossare abiti asciutti prima del rientro rende il viaggio molto più confortevole.

Protezione solare

Uno degli errori più comuni è sottovalutare l’esposizione al sole. Anche nelle giornate leggermente nuvolose, i raggi UV possono provocare scottature e danni alla pelle.

Per questo è fondamentale portare una crema solare con un fattore di protezione adeguato, uno stick per le labbra, un doposole, un cappello e un paio di occhiali da sole con filtri UV certificati. La crema dovrebbe essere applicata prima dell’esposizione e rimessa regolarmente, soprattutto dopo aver fatto il bagno.

Acqua e cibo

Il caldo favorisce una rapida perdita di liquidi, rendendo l’idratazione una priorità. Una borraccia termica permette di mantenere fresca l’acqua per diverse ore ed è anche una scelta più sostenibile rispetto alle bottiglie monouso.

Per il pranzo o gli spuntini sono preferibili alimenti leggeri come frutta fresca, panini semplici, insalate di riso o pasta e frutta secca. Se si trascorre l’intera giornata al mare, una borsa termica aiuta a conservare il cibo nelle migliori condizioni.

Gadget tecnologici

La tecnologia accompagna ormai anche le giornate al mare; lo smartphone è ormai indispensabile, ma è consigliabile proteggerlo con una custodia impermeabile e avere a portata di mano una power bank per evitare che la batteria si esaurisca dopo poche ore di utilizzo. Sotto l’ombrellone, anche alleati come auricolari wireless, smartwatch, e-reader e piccoli altoparlanti Bluetooth resistenti all’acqua possono rendere il tempo trascorso in spiaggia ancora più piacevole. Chi è abituato a fumare, dovrebbe portare la sigaretta elettronica, una soluzione più pratica rispetto alla sigaretta tradizionale durante una giornata in spiaggia.

Tra gli accessori più utili c’è anche un ventilatore portatile ricaricabile, ideale per rinfrescarsi nelle ore di punta o nelle giornate di totale assenza di vento. Per chi ama la lettura, l’e-reader si conferma la scelta migliore: leggero e compatto, permette di avere a disposizione un’intera libreria senza ingombrare la borsa del mare. Infine, un localizzatore Bluetooth attaccato alle chiavi o al portafoglio è un ottimo alleato per custodire gli effetti personali in tutta serenità, evitando spiacevoli ricerche sotto la sabbia.

Ombrellone e accessori

Chi frequenta spiagge libere sa quanto sia importante creare una zona d’ombra dove riposarsi durante le ore più calde. Un ombrellone o una tenda parasole, insieme a una sedia pieghevole o a una stuoia, possono migliorare notevolmente il comfort della giornata, permettendo di rilassarsi tra un bagno e l’altro.

Un piccolo kit per gli imprevisti

Anche una semplice giornata al mare può riservare qualche inconveniente. Per questo è utile avere con sé un piccolo kit contenente cerotti, disinfettante, una crema contro le punture d’insetto e altri prodotti di primo soccorso. Occupano poco spazio ma possono risultare preziosi in caso di piccoli incidenti o fastidi.

Giochi e attività per il tempo libero

Una giornata in spiaggia non è fatta soltanto di sole e bagni. Racchettoni, frisbee, carte da gioco o un buon libro sono ottimi compagni per trascorrere il tempo in compagnia o rilassarsi. Chi ama esplorare il mare può aggiungere anche maschera e boccaglio, mentre per i bambini non dovrebbero mancare secchielli, palette e giochi da sabbia.

Igiene personale e organizzazione

Dopo diverse ore trascorse al mare è piacevole potersi rinfrescare. Salviette umidificate, gel igienizzante, fazzoletti e un piccolo deodorante sono accessori semplici ma molto utili. È altrettanto importante utilizzare sacche impermeabili per separare gli indumenti bagnati da quelli asciutti e proteggere smartphone, documenti e portafoglio dall’acqua e dalla sabbia.

Documenti e pagamenti

Prima di uscire è consigliabile verificare di avere con sé documento di identità, tessera sanitaria, carta di pagamento e una piccola quantità di contanti. Sebbene la maggior parte degli stabilimenti balneari accetti pagamenti elettronici, il denaro contante può risultare utile per piccoli acquisti o distributori automatici.

Una lista finale per non dimenticare nulla

Preparare una checklist prima di uscire di casa è il modo migliore per evitare dimenticanze. Costume, telo mare, crema solare, acqua, snack, cappello, occhiali da sole, cambio asciutto e accessori tecnologici rappresentano la base per affrontare la giornata con serenità. A questi si possono aggiungere piccoli comfort come una sedia pieghevole e un buon libro.

Con un po’ di organizzazione e una borsa preparata con attenzione, una semplice giornata in spiaggia può trasformarsi in un’esperienza rilassante, sicura e piacevole, permettendo di godersi il mare senza pensieri e con tutto ciò che serve davvero a portata di mano.

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