Aica ottiene un primo importante finanziamento nell’ambito dello Sfiniissi, lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, finanziato con risorse del Pnrr. Con il provvedimento adottato da Invitalia il 31 luglio scorso è stato assegnato un contributo di 7,2 milioni di euro per la messa in sicurezza del sistema Voltano, mentre altri due progetti, del valore complessivo di 47,52 milioni di euro, sono stati dichiarati ammissibili ma restano in attesa di copertura finanziaria.

L’intervento finanziato riguarda la sostituzione di alcuni tratti della condotta adduttrice del Sistema Voltano, nel territorio di Santo Stefano Quisquina, lungo il collegamento tra contrada Sorgente Fico Granatelli e il primo sifone “Voltano” in direzione San Biagio Platani. L’opera ha un valore complessivo di 8 milioni di euro: 7,2 milioni saranno coperti dal contributo nazionale, mentre i restanti 800 mila euro saranno finanziati da AICA.

L’obiettivo è sostituire il tratto più vulnerabile della condotta in acciaio, interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico che negli anni hanno provocato cedimenti del terreno, frequenti rotture, perdite idriche e interruzioni del servizio. L’intervento punta a ridurre le dispersioni d’acqua, migliorare l’affidabilità della rete e aumentare la disponibilità della risorsa destinata ai serbatoi comunali.

Oltre al progetto già finanziato, Invitalia ha dichiarato ammissibili altri due interventi proposti da Aica: 31,32 milioni di euro per il completamento e la sostituzione della rete idrica del Comune di Sciacca e 16,20 milioni di euro per la ristrutturazione e l’automazione della rete idrica di Agrigento. Entrambi i progetti sono stati inseriti nella graduatoria nazionale, ma non hanno ottenuto il finanziamento esclusivamente per l’esaurimento delle risorse disponibili.

Complessivamente le richieste presentate da Aica hanno ottenuto una valutazione positiva per 54,72 milioni di euro. L’azienda auspica ora un rifinanziamento della misura che consenta lo scorrimento della graduatoria e la copertura anche dei due interventi destinati alle reti idriche di Agrigento e Sciacca.

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