Ogni anno il 26 settembre, dal 2011, si celebra in Europa la Giornata Europea delle Lingue – GEL. Lo scopo generale è quello di richiamare l’attenzione sulla ricca diversità linguistica e culturale dell’Europa, che deve essere mantenuta e incoraggiata, ma anche sulla necessità di accrescere la gamma di lingue apprese nel corso della vita, in modo da sviluppare la propria competenza plurilinguistica e arricchire la comprensione interculturale. E’ un’occasione che non si fa sfuggire il Liceo Leonardo di Agrigento che chiama alla riflessione sulla diversità linguistica e sulla didattica delle lingue il mondo dell’istruzione. Nell’aula Savino Flora , questa mattina, un incontro nel corso del quale si dialogherà con Francesco Alexandre Paolo Madonia, docente di lingua e letteratura francese all’Unipa e polo universitario di Agrigento. Ad aprire i lavori l’ intervento del dirigente scolastico, Patrizia Pilato. La Giornata europea delle lingue rappresenta un’occasione per celebrare tutte le lingue che vengono utilizzate in Europa, comprese quelle meno diffuse e quelle dei migranti.