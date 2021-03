“Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime della mafia”, il sindaco: “occorrono fiducia, impegno e speranza”

Il primo marzo 2017 è stata istituita dalla Camera dei Deputati e ricorre il 21 marzo la Giornata della Memoria e dell ‘Impegno in ricordo delle vittime della mafia. Giorno in cui finisce l’inverno e inizia la Primavera. E dunque richiama al Risveglio della Memoria contro le mafie ricordando le vittime innocenti. Estirpare la mafia è possibile afferma il presidente della repubblica Sergio Mattarella. “L’azione di contrasto inizia dal rifiuto di quel metodo – afferma il sindaco di Agrigento, Micciché- che nega la dignità della persona Umana. Bisogna anche esortare e inondare la nostra società e le nostre comunità di segni di fiducia e di speranza nel futuro e più impegno e coraggio nel presente. Necessita da parte di tutti noi un forte Riscatto con gesti Concreti e credibili a favore di chi ha sacrificato la vita per difendere i più alti ideali della vita”.