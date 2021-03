Fortitudo sei “Grande”, inizia con la vittoria la seconda fase

Inizia con la vittoria in trasferta contro la Pallacanestro Fiorenzuola 1972 la seconda fase della Fortitudo Agrigento. Dopo aver inanellato 10 vittorie consecutive nella prima fase, Agrigento fa sua anche la prima sfida di questo nuovo step della serie B. Dopo aver condotto per le prime tre frazioni di gara, Agrigento nell’ultimo quarto subisce il ritorno dei locali che mettono a segno un parziale che vale il primo sorpasso. La Fortitudo però fa valere grinta ed esperienza e Catalani fa di necessità virtù gestendo la rotazione della panchina. Allodi da una parte ed il capitano Chiarastella dall’altra sono i trascinatori. E l’ultimo quarto a tenere tutti con il fiato sospeso. Saccaggi firma la tripla a 2 minuti dalla sirena (81-81). Negli ultimi scampoli si va avanti punto a punto. A 4 secondi dalla fine, sul punteggio di 83-83, quando i supplementari sembrano materializzarsi, la svolta: Alessandro Grande subisce fallo. Agrigento sente l’odore del sangue e sulla successiva rimessa il playmaker si prende la responsabilità di andare al tiro. Grande scocca la freccia dalla lunga distanza e mette dentro i punti che valgono il più 3. Partita finita? Macché. Il finale è un thriller per gli emiliani. Sull’azione successiva Brighi si prende il tiro da tre e sbaglia, poi viene stoppato da Veronesi. A Fiorenzuola finisce 86 a 83 per la squadra di coach Catalani che comincia la seconda fase nel migliore dei modi. Per Agrigento in doppia cifra Veronesi 21 punti, Chiarastella 14, Costi 12 e Grande 10. Bene anche Rotondo costretto agli straordinari e i giovani Peterson e Ragagnin, entrambi a referto. Non c’è tempo di rifiatare mercoledì alle 20,30 Agrigento ospita Cremona.

Foto archivio

Pall. Fiorenzuola 1972 – Moncada Energy Group Agrigento 83-86 (22-20, 18-18, 17-25, 26-23)

Pall. Fiorenzuola 1972: Marco Timperi 22 (8/12, 1/2), Milo Galli 13 (5/15, 1/2), Luca Fowler 13 (1/1, 3/4), Umberto Livelli 10 (2/6, 0/7), Jonas Bracci 8 (4/5, 0/0), Antonio Brighi 6 (2/2, 0/4), Federico Ricci 6 (3/7, 0/2), Giovanni Allodi 5 (1/2, 1/1), Tommaso Fellegara 0 (0/0, 0/0), Matteo Rigoni 0 (0/0, 0/0), Simone Bussolo 0 (0/0, 0/0), Davide Zucchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 – Rimbalzi: 36 7 + 29 (Marco Timperi 7) – Assist: 13 (Milo Galli 5)

Moncada Energy Group Agrigento: Giovanni Veronesi 21 (4/7, 4/6), Albano Chiarastella 14 (5/9, 1/3), Cosimo Costi 12 (4/7, 1/2), Alessandro Grande 10 (1/3, 2/5), Andrea Saccaggi 9 (0/2, 3/11), Paolo Rotondo 8 (4/8, 0/0), Giovanni Ragagnin 8 (1/4, 2/3), Mait Peterson 4 (1/2, 0/0), Giuseppe Cuffaro 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 10 – Rimbalzi: 41 9 + 32 (Albano Chiarastella 20) – Assist: 25 (Alessandro Grande 7)