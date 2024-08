I Vigili del fuoco del Comando di Agrigento, questa mattina, hanno osservato un minuto di silenzio per commemorare la giornata del Sacrificio del lavoro Italiano nel mondo. L 8 agosto 1956 a Marcinelle in Belgio in una miniera di carbone morirono 262 persone di cui 136 italiani. Oggi ricorre la giornata del ricordo in onore di questi lavoratori italiani che erano emigrati in un altro Paese in cerca di lavoro e di una vita migliore. “Questo ci deve fare riflettere ed attuare tutte le azioni utili alla tutela e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, anche perché il fenomeno dell’immigrazione è ancora attuale”, scrivono i Vigili del fuoco.