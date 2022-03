Giornata Dantedì, “Il Sommo Poeta: Dante Alighieri”

Anche per il 2022 la Società Dante Alighieri – Comitato di Agrigento, presieduto da Enza

Ierna, conferma il suo ruolo nel tessuto culturale del territorio di Agrigento con il ricco programma di iniziative culturali dal titolo “Caleidoscopio di emozioni”.

In occasione Dantedì del 25 marzo 2022, giornata simbolo dedicata a Dante Alighieri, si terranno iniziative in tutta Italia per celebrare il Sommo Poeta. Anche la città di Agrigento rende omaggio a Dante con l’iniziativa culturale dal titolo “Il Sommo Poeta: Dante Alighieri”, inserita nel programma

culturale del 2022 della Società Dante Alighieri – Comitato di Agrigento. Tra gli interventi previsti, quelli di Don Vincenzo Arnone, scrittore e direttore del periodico fiorentino “Sulle tracce del frontespizio”, di Enzo Di Natali, docente, scrittore, giornalista e pubblicista, di Gaetano Allotta, Intendente di finanza a riposo, scrittore, giornalista e pubblicista e di Rossana Florio, Direttore

dell’Archivio di Stato di Agrigento. L’incontro si terrà su piattaforma Google Meet il 25 marzo 2022 alle ore 16:00 e sarà occasione per condividere un percorso di approfondimento su alcuni aspetti della vita, della poetica e della produzione letteraria di Dante Alighieri, sottolineando anche il valore delle attività svolte dalla Società Dante Alighieri nei contesti scolastici.

L’intervento rientra nella programmazione delle attività organizzate dalla Società Dante Alighieri – Comitato di Agrigento, per l’anno 2022, con il patrocinio della Regione Sicilia, in collaborazione con il Libero Consorzio del Comune di Agrigento, con il Comune di Agrigento, con Empedocle Consorzio

Universitario di Agrigento, con il Museo Diocesano di Agrigento, con l’Archivio di Stato di Agrigento, con l’A.I.M.C. di Agrigento, con la Casa Editrice Medinova, con l’Accademia Teatrale di Sicilia, con l’Associazione Culturale ”il Cerchio”, con il Parco Valle dei Templi di Agrigento, con l’Unesco di Agrigento, con il Club service Empire e con gli ordini professionali degli Architetti, Avvocati, Geologi, Ingegneri e Medici, dal titolo “Caleidoscopio di emozioni”, finalizzato a

valorizzare il territorio della provincia di Agrigento e il relativo patrimonio artistico, paesaggistico, architettonico, storico, culturale.

L’incontro potrà essere seguito il 25 marzo 2022 dalle ore 16:00 al seguente link:

https://meet.google.com/yzt-crdj-kif