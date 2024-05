Il primo sabato del mese di maggio nel centro visite “Franco Galia” in località Omomorto a Siculiana, Alessandro Salemi, direttore della riserva naturale “torre salsa” del wwf, ha promosso una giornata culturale su specifiche tematiche entomologiche con visita guidata, monitoraggio e censimento, in collaborazione di un esperto Calogero Muscarella dell’Università di Palermo, e con il coinvolgimento attivo di Erica Capraro segretaria del WWF Sicilia Area Mediterranea di Agrigento, Marco Interlandi direttore della riserva di S. Angelo Muxaro, rappresentanti della Feder escursionismo Marcello Mira e Nino di Nolfo, gli operatori della riserva: Giuseppe Palilla e Giuseppe Callea e la partecipazione di guide di una struttura ricettiva ed altri esperti. In piena primavera, e arricchire più approfonditamente la biodiversità del sito e metterla così a disposizione dei futuri fruitori per avvalorare ancora di più l’interesse naturalistico da preservare. Le aree protette sono fondamentali per la conservazione delle specie animali e vegetali. Offrono un habitat sicuro in cui la fauna e la flora possono prosperare lontano dalle minacce.