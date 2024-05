Al team degli agrigentini Loggia e Costantino non basta arrivare primi in tempo reale alla “Battaglia delle Egadi “

Il commento dell’armatore Andrea Casini : Abbiamo partecipato per la seconda volta alla Battaglia delle Egadi, vinta l’anno scorso. Quest’anno maggiore partecipazione sia in classe C/R che Gran Crociera. Condizioni piuttosto impegnative per l’equipaggio, con vento dai 12 ai 20 nodi e soprattutto onda di 1,5 metri da NW. Ottima partenza, allungati di bolina verso Levanzo distaccando il resto della flotta tranne il Milius 48 Naca con cui abbiamo duellato per tutta la regata. La direzione del vento tra Levanzo e Favignana ci ha impedito di usare lo spinnaker, limitando le potenzialità della barca che paghiamo sul rating. In sostanza due lati di bolina, un lungo traverso e due brevi lati portanti con spi. Nonostante questo primi all’arrivo con 30 secondi di vantaggio su Naca e circa 20 minuti su South Kensington, purtroppo insufficienti per confermare il primo posto del 2023.