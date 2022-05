Giornata all’insegna dell’educazione ambientale nella sede della Seap

Giornata all’insegna dell’educazione ambientale nella sede del Gruppo Seap di Agrigento. L’azienda ha ospitato i docenti dell’Istituto Bilingue Don Morinello di Licata e 20 docenti provenienti da diverse parti dell’Europa ed in particolare dalla Svezia, Croazia, Turchia, Malta e Regno Unito, partner del progetto “Erasmus +” dal titolo “STEM for life”. L’ultima mobilità prevista dal progetto Erasmus+ in Sicilia aveva quale argomento “I rifiuti, la nostra nuova risorsa?”. Per questo motivo è stata selezionata l’azienda agrigentina Seap che è leader nel settore del trattamento dei rifiuti e della sostenibilità ambientale, nota per aver già vinto il “Premio Pimby” su scala nazionale. A fare gli onori di casa Nicolas Vella, Amministratore Unico della Seap Bio Energy e Antonino Vizzi, Responsabile Tecnico della Seap Depurazione Acque. I docenti hanno prima visionato il video aziendale in lingua inglese nella sala formazione e, poi, hanno fatto un tour guidato all’interno dell’impianto per vedere da vicino tutte le fasi di recupero e trasformazione degli elementi di rifiuto, che diventano poi una risorsa nel territorio agrigentino e non solo. Per i docenti è stata un’esperienza unica e sono stati favorevolmente colpiti dalle attività svolte dalle aziende del Gruppo Seap.