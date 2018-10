Giornalisti e migrazione: corso di formazione professionale sull’attuale tematica

“L’informazione sui migranti: La Carta di Roma, i percorsi di integrazione tra accoglienza, inclusione sociale, scolastica e lavorativa”. Questo il tema centrale del corso di formazione professionale per giornalisti che si è tenuto ad Agrigento presso la Sala Consiliare del Libero Consorzio.

Relatori: Roberto Ginex, segretario regionale Assostampa, Gero Tedesco, segretario prov. Assostampa, il giornalista Valerio Martines, Massimo Rizzuto, progetto Comunic-Azione Università Messina, Mariella Guidotti, resp. Migrantes Arcidiocesi Agrigento.

Interessanti i dati diramati. E’ emerso che i minori stranieri non accompagnati in Italia sono 12.457 e che le cittadinanze maggiormente rappresentate sono: Albania, Gambia, Egitto, Guinea. Si sono registrate, secondo dati del Ministero dell’Interno, 5.222 pari al 41,9 % presenze in Sicilia con 83 nazionalità presenti nel 2018 ad Agrigento. Il corso ha dato diritto a 7 crediti formativi deontologici.