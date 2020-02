Giorgia Iacolino- Igor Di Caro: Agrigento 2020 e’ chiamata a scendere in campo per i giovani di Forza Italia

“ Le amministrative del 24 Maggio 2020 ad Agrigento e nei restanti comuni della provincia al voto, rappresentano un opportunità irripetibile per dimostrare l’impegno di servizio nei confronti della propria comunità. Il decennio si apre con la possibilità di fare qualcosa di concreto per la propria comunità che specialmente i giovani devono cogliere per rilanciare i temi del lavoro, della cultura e delle infrastrutture a beneficio della nostra provincia. Oltre la critica,la civile protesta, o la manifestazione di piazza, serve uno scatto d’orgoglio con un impegno personale che promuova benessere a beneficio del nostro territorio.

Per queste ragioni-concludono Iacolino e Di Caro- riteniamo doveroso, negli schieramenti politici, l’impegno personale con la candidatura dei giovani agrigentini- a cominciare da quelli che rivestono cariche nei movimenti e nei partiti- per contribuire concretamente al miglioramento delle condizioni di vita delle nostre città e favorendo il ricambio generazionale con un ritrovato entusiasmo nel rappresentare l’Istituzione del Comune”