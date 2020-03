Giorgia Iacolino: Coronavirus-Modello Corea del Sud per l’esecuzione dei tamponi ad Agrigento

“Il crescente numero di persone contagiate da Coronavirus impone la sperimentazione di nuove e più sicure modalità di esecuzione dei tamponi.

Così come sperimentato in Corea del Sud ed in altre regioni ed Aziende , tornerà certamente utile allestire in area ospedaliera uno spazio esterno attrezzato con tenda e personale sanitario, munito di elenco delle persone a cui eseguire il tampone, che giunto in macchina e dopo aver fatto in sicurezza il tampone nello stesso veicolo, possa rientrare nella propria abitazione.

Sono certa che l’Azienda sanitaria potrà garantire in un’area esterna ospedaliera individuata presso il San Giovanni di Dio di Agrigento-conclude Giorgia Iacolino-un servizio più efficiente ed in sicurezza, a tutela degli operatori sanitari e delle persone,conducente o passeggero, a cui verrà eseguito il tampone direttamente nel proprio veicolo, senza alcun ulteriore contatto,con ottimizzazione dei dispositivi di protezione individuale e con il tampone che potrà essere processato per accertare la presenza di Coronavirus con la dovuta tempestività nel Laboratorio dello stesso ospedale”.