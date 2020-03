Coronavirus, contagiati in isolamento a casa: sono in miglioramento

“Da un giorno e mezzo la febbre è sparita, resta la tosse e il dolore al petto”. È un lieve miglioramento R.C., la 54enne di Agrigento che ha contratto il Coronavirus.

Alcuni giorni fa il personale di Asp ha sottoposto al tampone anche il marito.

Ed è in via di miglioramento anche il giovane agrigentino, indicato come il primo caso di Covid-19 ad Agrigento. Si sta curando in isolamento nella sua abitazione.

Condizioni discrete anche per il medico del reparto di Cardiologia dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.