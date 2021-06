Giochi per bambini in piazza Cavour: installato tappeto antiurto

Nuovi giochi per bambini in piazza Cavour. Un piano del Comune di Agrigento che ha previsto l’installazione di cinque dondoli. Le giostre era state fissate direttamente sul terreno senza un «tappeto» ed ecco che si è scatenata la polemica. Così bambini e ragazzini avrebbero avuto la possibilità di divertirsi ma con la preoccupazione di genitori e nonni di farsi male. Questa mattina, mercoledì 16 giugno, il comune di Agrigento ha provveduto ad installare il tappetto antiurto. Che sicuramente era già prevista considerato che ancora i giochini non erano stati inaugurati. “Questa è Agrigento –aveva commentato il sindaco Miccichè – ogni cosa che viene fatta c’è una discussione. Devo dire che in tanti che frequentano abitualmente la piazza mi avevano chiesto l’istallazione dei giochi”. Tra genitori e nonni, anche il vicepresidente di Codacons Giuseppe Di Rosa aveva fatto notare che sul suolo della piazza mancava un’adeguata pavimentazione per proteggere i bambini dagli urti. “Tale normativa – aveva detto Di Rosa – indica che l’utilizzo di mattonelle in gomma antiurto, tappeti antiurto e pavimenti antitrauma sono obbligatorie in tutti i luoghi pubblici destinati ai bambini come ad esempio: parchi giochi esterni; aree gioco interne a scuole; ludoteche”.