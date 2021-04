Giocattoli privi di indicazioni in Italiano, dopo controllo scatta sequestro

Trovati e sequestrati giocattoli per bambini non a norma con le vigenti leggi italiane. Il sequestro è scattato nel corso di un controllo effettuato dai militari della Guardia di finanza della Compagnia di Agrigento, in un negozio nel quartiere di Villaggio Mosè, di proprietà di commerciante agrigentino.

La merce, quasi tutta di produzione cinese, non riportava nessuna indicazione, e descrizione, in lingua Italiana, e in alcuni casi era priva delle indicazioni minime (particolari istruzioni, e precauzioni per l’utilizzo). L’esercente è stato multato, e segnalato per violazione in materia del Codice del Consumo.