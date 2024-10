Farm Cultural Park porta la natura all’hotspot di Porto Empedocle: Vernis firma una nuova opera di mural art

Una nuova e suggestiva gigantografia arricchisce l’hotspot di Porto Empedocle, con l’immagine di quattro animali di habitat differenti, firmata dal duo torinese Vernis, formato dalle artiste Barbara Migliaccio e Sara Zecchino. Questo nuovo intervento artistico nasce dall’accordo siglato il 29 dicembre scorso tra il prefetto di Agrigento Filippo Romano e la Farm Cultural Park di Favara, fondazione culturale nata nel 2010 grazie all’avvocato Florinda Saieva e al notaio Andrea Bartoli, che promuove iniziative di valorizzazione artistica nelle strutture di prima accoglienza dei migranti.

Dopo il successo del primo padiglione decorato lo scorso marzo dall’artista catanese Salvatore Ligama con l’opera “Salvation,” il nuovo murale di Vernis si distingue per le sue forme naturali e colorate, in un intreccio di immagini che rievoca uno stile naïf ricco di elementi di flora e fauna. Questo contributo artistico di Farm Cultural Park e del duo Vernis aggiunge un tocco di colore e simbolismo agli spazi di Porto Empedocle, trasformando le strutture di accoglienza in un luogo che comunica armonia e rispetto per la natura attraverso l’arte.

