Si è appena conclusa la conferenza stampa all’ex Collegio dei Crociferi di Palermo, dove è stato presentato il nuovo progetto di Farm Cultural Park, destinato a portare nuova energia e creatività nel capoluogo siciliano. L’iniziativa ha già raccolto entusiasmo e partecipazione, ed è pronta a dare il via a Urban Journey of Palermo, un evento speciale di 24 ore non-stop che, a partire dalla mezzanotte, animerà la città con una serie di workshop, incontri e attività culturali.

Questa esperienza collettiva e innovativa è resa possibile dalla collaborazione tra il Comune di Palermo, l’Agenzia del Demanio, l’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Palermo, la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, l’Università Gonzaga, l’Università di Palermo, la Fondazione Sant’Elia, il Palermo Calcio e altre istituzioni. L’obiettivo del progetto, come anticipato da PalermoToday, è trasformare l’ex Collegio dei Crociferi in un polo culturale entro luglio 2025, con un museo, una biblioteca e laboratori per giovani.

Per chi volesse partecipare agli eventi in programma, è possibile prenotarsi tramite il link: tinyurl.com/2yw7e4n3.

