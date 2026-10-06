Il presidente di EgoGreen, Marcello Giavarini, annuncia che l’EgoPoint di Campobello di Licata riprenderà l’erogazione dei servizi Aica, esclusivamente a favore dei residenti nel Comune di Campobello di Licata.

“La decisione – si legge in una nota – si è resa necessaria alla luce delle numerose richieste e delle conseguenti lunghe file registrate presso lo sportello, con l’obiettivo di garantire un servizio più ordinato, efficiente e accessibile alla cittadinanza residente”.

EgoGreen ringrazia gli utenti per la collaborazione e la comprensione e conferma il proprio impegno per la cittadinanza di Campobello nel garantire “un servizio sempre più efficace e attento alle esigenze del territorio e ricordando che il servizio è gratis da parte di Egogreen”.

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