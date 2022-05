“Giardino del Mito” a San Biagio Platani omaggio a Peppino Impastato

Sono iniziati i lavori al “Giardino del Mito” a San Biagio Platani per istallare il bassorilievo maiolicato raffigurante Peppino Impastato, facente parte di un monumento performativo, che coinvolge il fruitore nell’opera, realizzato dall’artista Carmelo Navarra fruibile in questo spazio espositivo ideato da Carmelo e Salvatore Navarra. L’opera è un omaggio del Giardino del Mito a questo grande siciliano che ha fatto della sua breve esistenza una battaglia contro il silenzio. Salvatore Navarra il figlio dell’artista dice “LA MAFIA UCCIDE IL SILENZIO PURE” così diceva Peppino perché era consapevole che la MAFIA siamo noi quando ci nutriamo della nostra condizione di ignoranza e che solo la bellezza e l’informazione possono estirpare questa mala pianta, per questo pagò con la propria vita”. L’opera è stata creata per mantenere viva la sua Memoria e per divulgare alle nuove generazioni il suo messaggio di speranza: “Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà…”