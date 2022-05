Fortitudo-Cassino: la partita in onda su Agtv canale 97

Andrà in onda questa sera, 9 maggio, alle 21 su Agrigentotv la partita disputata al PalaMoncada tra Fortitudo e Cassino. Rappresentava l’ultima sfida della stagione regolare. Finisce 74 a 62 per i padroni di casa.Per la squadra di Catalani assenti per infortunio Peterson, Morici e Grande. Sul parquet ha debuttato Lorenzo Ambrosin, tornato alla Fortitudo dopo una parentesi di due stagioni vissute in A2 tra Scafati e Derthona Basket con cui ha vinto la filane playoff. Il pubblico della Fortitudo Agrigento si è stretto attorno alla famiglia “Moncada” in un palazzetto colmo come non si vedeva dai tempi dei playoff in A2. Tutto questo in onda su Agtv che, con la nascita del nuovo digitale terrestre, è ricevibile sul canale 97, sul 32 mux Rai Way. Occorre appurare che il proprio televisore sia compatibile con la nuova tecnologia DVB T2 e supporti la codifica della nuova modalità di visione in HD. La risintonizzazione nella maggior parte dei casi avverrà automaticamente ma la progressione sarà numerica, per cui occorrerà riprogrammare i canali a seconda delle preferenze.