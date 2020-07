Gianni Tonelli di Salvini Premier in visita nei centri di accoglienza agrigentini, ecco il bilancio – VIDEO

Gianni Tonelli, deputato romagnolo, già segretario generale del sindacato autonomo di Polizia è stato in visita nell’agrigentino per toccare con mano la gestione dell’emergenza immigrazione da parte del Governo Conte. Ad accompagnarlo nel suoi tour il coordinatore della Lega di Salvini in provincia di Agrigento, Massimo Rosselli. Il deputato nazionale è stato intercettato a Porto Empedocle dal nostro giornale, ecco l’intervista speciale rilasciata al nostro direttore Domenico Vecchio. GUARDA IL VIDEO