Cena spettacolo, colazione e aperitivi, al Lounge Beach Scala dei Turchi l’estate entra nel vivo

Altro weekend che si annuncia foriero di belle prospettive al Lounge Beach Scala dei Turchi di Nino Sanfilippo. Il programma si caratterizza per conferme e novità. Ogni venerdì, sabato e domenica c’è attesa per le cene spettacolo. Si tratta di cene in musica che avranno il sottofondo musicale della selezione di brani scelti dai migliori dj. Ma il locale in riva al mare si caratterizza anche per il rito dell’aperitivo che da queste parti ha proposto per primo all’attenzione del grande pubblico. La domenica la colazione in riva al mare con le prelibatezze preparate dalla Pasticceria Fantasy. Domenica il fine settimana l’atteso aperitivo dalle 19.