C’era anche Gianluca Graci, titolare di “Fauzzeria Pizzeria Evolutiva” di Licata, tra i giurati del primo Pizza Fest Agrigento, un evento che celebra la Capitale della Cultura. Graci, noto per aver creato un ambiente accogliente e dinamico nella sua pizzeria, è diventato un punto di riferimento per la gastronomia siciliana, specialmente nel settore della pizza. Con il suo approccio giovane e innovativo, ha saputo trasformare la sua pizzeria in un luogo dove ogni cliente si sente a casa.

L’ambiente di “Fauzzeria” è caratterizzato da uno stile industriale, che si sposa perfettamente con l’offerta gastronomica che propone: un’ampia varietà di pizze, risultato di un equilibrio perfetto tra creatività, voglia di sperimentare e rigore. Proprio in occasione del Pizza Fest, Graci ha avuto l’opportunità di mettere in evidenza il livello della pizza siciliana, che negli ultimi tempi ha raggiunto traguardi importanti.

“La pizza siciliana sta vivendo un periodo di grande evoluzione”, ha dichiarato Graci durante un’intervista. “Negli ultimi anni, c’è stata una crescente attenzione alla qualità degli ingredienti e alla ricerca di un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione. In Sicilia, la pizza non è solo un piatto, ma un’esperienza che racconta la nostra terra e le nostre tradizioni, pur restando aperta alla sperimentazione e all’innovazione.”

Graci ha anche sottolineato come l’interesse per la pizza siciliana stia crescendo non solo a livello locale, ma anche nazionale e internazionale. “C’è un’incredibile attenzione verso la nostra pizza, che è frutto di una terra ricca di storia e di cultura gastronomica. Ogni pizza che prepariamo è un tributo alla nostra isola, un incontro tra il gusto e la passione per il nostro lavoro.”

Concludendo, Graci ha espresso il suo entusiasmo per il Pizza Fest Agrigento, che rappresenta un’occasione unica per far conoscere al pubblico la qualità della pizza siciliana e per celebrare la tradizione culinaria della nostra terra, in un anno storico per Agrigento come Capitale della Cultura.

